Golf: retour de Tiger Woods au Memorial, mais à huis clos

Le golfeur le plus connu au monde, Tiger Woods, fait son retour à partir de jeudi sur le circuit nord-américain de golf, lors du Memorial Tournament, parrainé par le légendaire Jack Nicklaus, qui débute jeudi à Dublin dans l’Ohio.

Contrairement à ce qui était prévu à l’origine, pour la première fois depuis la reprise du PGA Tour, les spectateurs ne seront pas admis au Memorial. De nouvelles restrictions sanitaires ont été décidées dans l’Ohio, le virus étant en recrudescence dans plusieurs États américains.

Woods, vainqueur l’an dernier du Tournoi des Maîtres à Augusta, soit son 15e Majeur, va tenter de remporter son 83e titre sur le PGA Tour. Il avait égalé en octobre le record de Sam Snead en s’imposant au Japon lors du Zozo Championship.

« J’ai hâte de jouer le Memorial », a tweeté Woods la semaine dernière à ses 6,5 millions d’abonnés. « Ça me manquait de me battre contre les autres gars, donc j’ai hâte de me retrouver là-bas ». Woods n’a joué aucun des tournois de reprise après la longue pause provoquée par la pandémie de coronavirus.

Lors des deux premiers tours sur le parcours de Muirfield Village, jeudi et vendredi, Woods disputera une partie de rêve contre le numéro 1 mondial, le Nord-Irlandais Rory McIlroy, et l’un de ses meilleurs compatriotes, Brooks Koepka, 6e mondial cette semaine.

AFP

Woods, 44 ans, a déjà remporté cinq fois le Memorial (1999, 2000, 2001, 2009 et 2012). Il y a aussi vécu l’humiliation d’un catastrophique score de 85, le pire de sa carrière, au 3e tour de l’édition 2015.

Chez les preneurs de livre, Bryson DeChambeau, vainqueur du Memorial en 2018, est favori, à 10 contre 1, alors que Tiger est donné à 25 contre 1.

Capitaine-joueur des États-Unis victorieux de la Presidents Cup en décembre en Australie, Woods a ensuite joué deux tournois début 2020, finissant 9e à Torrey Pines en janvier, puis 68e au Genesis Invitational en février.

Il pointe cette semaine au 14e rang mondial, juste derrière Collin Morikawa qui vient de remporter dimanche, sur ce même parcours de Muirfield Village, le Workday Charity Open à l’issue d’une prolongation contre Justin Thomas.

À nouveau en délicatesse avec son dos avant le début de la pandémie, Woods est revenu en pleine forme en mai pour remporter un tournoi-exhibition, le Champions for Charity auquel participaient aussi Phil Mickelson et deux vedettes du football américain (NFL), Tom Brady et Peyton Manning.

Le prochain gros tournoi au programme de tiger sera le PGA Championship prévu au Harding Park de San Francisco (6-9 août).