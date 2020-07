Guillaume Lemay-Thivierge en deuil de son père

Guillaume Lemay-Thivierge et son frère Vincent ont dû dire adieu à leur père, il y a quelques jours. En effet, François Thivierge, né en 1947, est décédé lors d’un «départ très doux» le 11 juillet, a annoncé le premier sur son compte Instagram, mardi.

Le comédien et réalisateur a rendu hommage à son père en publiant deux photos où papa et fiston apparaissent ensemble.

«Merci papa d’avoir été mon père! Je garde en mémoire la confiance et toutes les belles et bonnes valeurs que tu nous a léguées à Vincent et moi! Je t’aime pour toujours, bon repos papa», a-t-il également écrit.

De plus, il a laissé savoir qu’une citation du paternel l’accompagnerait toujours: «On fera jamais un cheval de course avec un âne.»

Guillaume et Vincent Lemay-Thivierge avaient déjà eu la douleur de perdre leur mère, Françoise Lemay, décédée d'un cancer en mai 2011. Celle-ci avait jadis travaillé dans des écoles primaires comme orthopédagogue et avait participé à la fondation de l'école alternative La Fourmilière, à Saint-Jérôme.»