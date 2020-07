Le Fire surprend les champions

Le Fire de Chicago a surpris les champions de la dernière Coupe MLS, les Sounders de Seattle, avec une victoire de 2 à 1, dans le premier match de la journée, mardi, et les Sounders sont maintenant dans le pétrin avec une fiche d’une défaite et une nulle.

• À lire aussi: La combativité doit être constante

• À lire aussi: Trop peu trop tard pour le Galaxy

C’est en seconde demie que le Fire s’est mis en marche, ouvrant la marque sur un but de Robert Beric à la 52e minute.

Photo AFP

Les Sounders ont repris vie en fin de match grâce à une réussite de Handwalla Bwana (77e) sur un centre précis de Jordan Morris.

Chicago a toutefois frappé sept minutes plus tard quand Mauricio Pineda a profité d’un coup de pied de coin pour recevoir le ballon au pied et tirer dans un filet désert. Il a ainsi marqué le premier but de sa carrière. Il a aussi obtenu une passe sur le but de Bwana.

Photo AFP

Les deux équipes ont joué dans des conditions difficiles. Il faisait si chaud et humide mardi matin qu’on a accordé deux pauses d’hydratation par demie.

Photo AFP

Obligation de gagner

Dans le camp des Sounders, on sent la soupe chaude et une obligation de gagner lors du dernier match de la phase de groupe contre Vancouver.

« Pour avoir une chance de passer au prochain tour, nous devons gagner, a d’ailleurs reconnu l’attaquant Jordan Morris après le match. Nous devons tout faire pour l’emporter. Vancouver est une équipe avec laquelle nous sommes familiers, alors nous allons tout faire pour gagner parce que nous savons que c’est notre seule chance de progresser dans ce tournoi. »

Les Sounders ne peuvent pas se permettre de se morfondre en constatant qu’ils ont seulement marqué un but en deux rencontres.

«C’est frustrant de ne pas parvenir à générer des chances, mais c’est toujours ce qui est le plus compliqué quand on est en présaison.»