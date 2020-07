L’OSQ offre une nouvelle vidéo dans sa série Opération réconfort

L’Orchestre symphonique de Québec vient de mettre en ligne une nouvelle vidéo qui mélange musique classique et théâtre. On peut voir les musiciens interpréter un segment de l’opéra Carmen entrecoupés par des segments où le comédien Jacques Leblanc livre des extrait des Fourberies de Scapin.

Cette vidéo que l’on peut visionner sur YouTube et sur la page Facebook de l’OSQ s’inscrit dans la série «Opération réconfort» mise sur pied par l’ensemble québécois depuis le début de la pandémie.

L’Orchestre symphonique de Québec interprété, en confinement, l’Intermezzo que l’on retrouve entre le 3e et le 4e acte de l’opéra Carmen de Bizet. On retrouve, parmi les musiciens, les premiers violons Benoit Cormier et Catherine Dallaire, le violoncelliste Blair Lofgren, la flûtiste Jacinthe Forand, Hélène Déry au cor anglais, Marc-André Lalonde aux timbales et la harpiste Isabelle Fortier.

Le comédien Jacques Leblanc joue les rôles de Géronte et Scapin dans l’acte II de cette comédie de Molière, où l’on retrouve la célèbre phrase «Mais que diable allait-il faire dans cette galère?».

On constate, tout au long de la vidéo, la présence de petits bateaux en papier, en référence à cette fameuse galère.