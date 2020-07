Pratiquer le quad au Lac Blanc

LAC BLANC | Depuis quelques années, plusieurs pourvoiries ont décidé de rejoindre les amateurs de quad en leur offrant des services de qualité, dans un environnement unique. Parmi celles-ci, on retrouve la Pourvoirie du Lac Blanc.

«Je crois que nous pouvons offrir aux amateurs de quads une expérience très intéressante, autant pour ceux qui possèdent leurs véhicules que pour quelqu’un qui voudrait découvrir ce loisir», explique le directeur des ventes et marketing de la pourvoirie M. Daniel Grenier.

«En travaillant avec les experts de ce milieu, nous avons pu développer notre offre de façon très intéressante.»

Pour vous rendre à cette pourvoirie, vous devez le faire par les sentiers d’accès de Saint-Élie de Caxton et Saint-Alexis-des-Monts, dans la région de la Mauricie, si vous êtes en quad. En voiture, l’accès se fait facilement par Saint-Alexis-des-Monts.

Sur place, vous allez découvrir une offre très intéressante autant pour le logement que pour les services de nourriture. Il y a d’immenses chalets pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes et une auberge avec chambres. La salle à manger offre des repas qui n’ont rien à envier aux tables de plusieurs grands restaurants.

«Nous avons choisi de donner le maximum pour que les gens qui viennent chez nous puissent vivre une expérience dont ils vont se souvenir longtemps avance le propriétaire, M. Gaston Pellerin. Nous avons créé notre propre personnalité qui est notre marque de commerce. On se rappelle toujours d’un séjour chez nous.»

Pour l’avoir vécu, cette pourvoirie a su se développer et devenir une destination incontournable dans cette région.

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES

Pour les gens qui voudraient vivre un séjour à la pourvoirie et découvrir la pratique du quad sur place, la location d’équipements est possible.

«Nous avons six côtes à côtes. Tous nos véhicules sont neufs ou presque, raconte M. Grenier. Cette activité se fait toujours guidée et elle peut se faire à toutes les saisons. En été, nous faisons des balades d’une durée d’une heure durant lesquels les gens découvrent le territoire de la pourvoirie. S’ils veulent en faire plus, nous offrons une randonnée de deux heures. En hiver, nous pouvons faire des balades d’une heure, deux, d’une demi-journée et même d’une journée sur demande. Les gens ont un cours de sécurité sur le fonctionnement du véhicule et les règles à respecter en sentier. Rien n’est laissé au hasard afin que l’expérience vécue soit parfaite.»

La pourvoirie contribue aussi aux efforts des bénévoles du club de la Mauricie qui entretiennent les sentiers qui mènent à son territoire. Il y a un soutien financier et du travail de bénévolat dans les sentiers par les gens de la pourvoirie.

EXPÉRIENCE DIFFÉRENTE

L’avantage de se rendre à cette pourvoirie pour le quad, c’est qu’en plus du séjour, vous pouvez y pratiquer différentes activités très intéressantes.

«Nous avons une panoplie de possibilités pour les gens qui vivent chez nous. Il suffit de penser au campement indien où nos guides font découvrir le tipi traditionnel. Il y a aussi l’activité de trappe où les gens apprennent ce qui se passe dans ce monde très spécial avec histoires et démonstration de pièges. Il est aussi possible pour les gens de pratiquer la pêche. Nous pouvons louer tous les équipements nécessaires. L’expérience du fameux Shore Lunch est aussi mémorable», affirme M. Grenier.

Les activités nautiques sont aussi au menu avec plage, pédalo, randonnée en ponton et plus.

À la Pourvoirie du Lac Blanc, vous allez découvrir un site exceptionnel et une panoplie de services qui vous permettront de vivre un séjour mémorable. Tout a été pensé pour que les gens qui décident de s’y rendre, découvrent un endroit où une équipe de passionnés n’ont qu’un seul but : vous assurer le meilleur séjour possible.

Pour en savoir plus: 1-819-265-4242 ou www.pourvoirielacblanc.com.

EN BREF

LA PRUDENCE DE MISE

Avec la période de grande chaleur que nous vivons présentement, la plus grande prudence s’impose lors de vos randonnées. Il faut très bien vous vêtir afin d’éviter que la poussière ne vienne vous incommoder. Aussi, il faut avoir avec vous de l’eau en bonne quantité, afin de pouvoir vous hydrater au besoin. Il peut arriver que dans certaines parties des sentiers, les bénévoles des clubs soient obligés de modifier le parcours. Il est très important de respecter la signalisation temporaire installée dans les sentiers.

COURS DE CONDUITE

Pour bien des gens, conduire un quad ou un côte à côte peut paraître très simple. Pourtant, si on n’a pas les connaissances requises, on peut se créer des problèmes. Afin d’éviter de mauvaises expériences, mieux vaut vous inscrire à une formation de conduite de motoquad, donnée par un moniteur certifié FQCQ-ISAC, dans votre région. Pour connaître tous les détails et le moniteur le plus près de chez vous, rendez-vous à l’adresse : www.fqcq.qc.ca/cours-de-conduite. Vous ne regretterez pas votre décision.