Reprise des activités dans la LNH: un classique Canadien-Maple Leafs en match préparatoire

Le Canadien de Montréal aura l’occasion de se délier les jambes contre les Maple Leafs de Toronto avant d’entamer sa ronde qualificative contre les Penguins de Pittsburgh lors de la phase 4 du plan de retour au jeu de la Ligue nationale de hockey (LNH).

• À lire aussi: L’arme secrète des Penguins?

• À lire aussi: Trophée Calder : Nick Suzuki un peu à court

• À lire aussi: CH : absent la veille, Josh Brook de retour à l'entraînement

Le match hors-concours entre les deux rivaux aura lieu le 28 juillet à 20 h, lorsque les deux équipes seront arrivées dans la «bulle». Les 22 autres équipes aussi auront la chance de jouer un match contre un adversaire avant d’ouvrir les hostilités. Les 12 matchs sont prévus entre le 28 et le 30 juillet.

La LNH a aussi dévoilé l’heure exacte des rencontres lors de la ronde qualificative. Ainsi, le Canadien affrontera les Penguins à 20 h lors des trois premiers duels, les 1er, 3 et 5 août. Si la série se prolonge et requiert une quatrième, puis une cinquième rencontre, ces matchs seraient disputés les 7 et 8 août, mais les heures restent à déterminer.