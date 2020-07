Reprise du service Orléans Express dans l’Est-du-Québec

L’utilisation des transports en commun vers les régions de l’Est-du-Québec sera bientôt possible à nouveau, puisque Keolis Canada a annoncé la reprise du service Orléans Express entre le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie dès vendredi.

«Nous avions comme objectif de relancer les dessertes régionales au plus tôt et nous sommes très heureux d’être en mesure de couvrir certains territoires dès maintenant. Dès la reprise du tronçon Montréal-Québec, nous avons constaté un certain engouement et nous avons été à l’écoute des demandes pour redémarrer le service vers les régions», a indiqué mardi par voie de communiqué Pierre-Paul Pharand, président-directeur général de Keolis Canada.

M. Pharand a ajouté que les prochaines régions à retrouver leurs autobus seront le Centre-du-Québec et la Mauricie, alors que les vacances de la construction amèneront avec elles plusieurs demandes des usagers.

L’entreprise a également précisé qu’elle augmentera la fréquence des déplacements entre Montréal et Québec et que le service de livraison de colis Expedibus (entre ces deux villes) reprendra à partir du 17 juillet.

Les mesures de santé et de sécurité ne changeront toutefois pas. Le nombre de passagers par autocar sera toujours limité à 14 et les usagers devront porter le masque à la gare et dans les véhicules. Le lavage des mains au moment de l’embarquement est aussi de mise.

De plus, les enfants ne pourront voyager seuls et les passagers ne pourront consommer de nourriture à bord. Seuls les paiements en ligne seront acceptés.