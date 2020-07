Retour des sports de combat en France

Nos amis Mehdi Lafifi, que j’ai réveillé chez lui à 23 heures, et Brahim Asloum, les gérants et promoteurs de boxe français qui viennent nous visiter au Québec avec leurs boxeurs, sont soulagés et contents.

Rarement une déclaration d’une politicienne leur aura fait tant plaisir. « Dès aujourd’hui, dans les territoires sortis de l’état d’urgence, la pratique de toutes les disciplines sportives, sports de combat compris, est désormais autorisée. Une bonne nouvelle qui ne doit pas nous empêcher de rester prudents et responsables », a fait savoir par son compte Tweeter la ministre responsable dans le gouvernement Macron.

Roxana Maracineanu, la ministre déléguée des Sports, et Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, ont mis fin samedi au supplice des boxeurs, des judokas et des lutteurs français. Ils étaient en attente depuis plusieurs semaines et se plaignaient d’être doublement pénalisés par la lutte contre la COVID-19.

« On va pouvoir respirer et passer aux choses sérieuses. Nos athlètes ont assez été pénalisés », a noté un promoteur joint hier à Paris.

OUI À PARIS, NON AU QUÉBEC

C’est une bonne nouvelle aussi pour les athlètes, les entraîneurs et les promoteurs du Québec.

On savait déjà qu’aux États-Unis les grandes organisations comme Top Rank et Golden Boy présentent des galas à huis clos depuis un mois déjà. On sait également que les boxeurs s’entraînent avec prudence et sont soumis à un test à plusieurs reprises avant un combat.

Mais les States, c’est Donald Trump et le gros capitalisme sauvage. Ça fait peur. Alors que la France, malgré Macron, c’est une société très socialisante et consciente de ses citoyens. La décision française a une crédibilité cent fois plus importante auprès des fonctionnaires omnipuissants de la santé publique.

Ce serait indécent maintenant que les fonctionnaires qui gèrent le Québec depuis quatre mois comme une dictature ne prennent pas le temps d’écouter leurs propres spécialistes et de se renseigner sur la situation et les propositions réelles des leaders des sports de combat.

Personne ne veut casser le système. On veut juste que les gens concernés puissent avoir une vraie chance de s’expliquer. De faire valoir leurs points.

DES CARRIÈRES EN DANGER

Je suis parfaitement conscient que la situation est complexe. Et compliquée. Nous sommes encore en pleine pandémie, et il faut être prudent et responsable. C’est d’ailleurs ce qu’affirme la ministre française, Mme Roxana Maracineanu. Mais au moins, elle traite les athlètes et les organisations avec maturité. Elle fait confiance et demande de la prudence.

Des responsables de la Régie des alcools, des courses et des jeux soulignaient hier que le plan déposé par Camille Estephan et endossé par Yvon Michel est sans doute « 100 pour cent » sécuritaire.

« Mais on va faire quoi avec les gymnases et l’entraînement ? » me suis-je fait demander.

On va faire comme en France. On va nettoyer les gants, les sacs et les instruments d’entraînement, on va se laver les mains et, si nécessaire, on va demander aux gens de porter un masque. Pensez-vous que Marc Ramsay, Stéphan Larouche et François Duguay à Québec ne sont pas assez intelligents et mûrs pour respecter leurs athlètes et les recommandations des fonctionnaires ?

Je n’ai pas posé la question parce que je me ferais raconter des menteries, mais pensez-vous que Kim Clavel, qui se bat aux États-Unis le 21 juillet, n’est pas en train de faire du sparring pour se préparer ? Et qu’Eleider Alvarez va se battre en août sans y aller à fond la caisse à l’entraînement ?

Aussi bien procéder avec intelligence et faire équipe avec les entraîneurs et les propriétaires de gymnases.

Je ne conteste pas les bonnes intentions du docteur Horacio Arruda et de ses lieutenants. Je conteste la façon de procéder sans même avoir l’intelligence et l’humilité d’écouter les gens du milieu. Ça pue le mépris envers les combattants et il n’y a pas une pandémie qui puisse justifier le mépris des citoyens.

Et puis, l’Organisation mondiale de la Santé prévenait la planète hier qu’un retour à la normale n’était pas probable dans un avenir prévisible. On comprend tous que le rôle de la santé publique doit évoluer. Le risque zéro est impossible. Il faut alors savoir gérer les risques, sinon la vie va être intenable.

LES OLYMPIQUES DE 2021

On le réalise avec l’ouverture des bars, l’alcool fait tomber les inhibions et rend presque impossible la prudence élémentaire. Mais des judokas, des boxeurs et des combattants en arts martiaux mixtes ont justement acquis des habitudes de vie souvent spartiates qu’ils peuvent appliquer facilement dans la pratique prudente de leurs sports.

Personne ne va se soûler dans le gym.

Il est encore temps de mieux évaluer la situation des sports de combat. Avant que cet abus de pouvoir du docteur Arruda ne serve de détonateur pour faire sauter d’autres verrous.

Là, ça serait tragique.

LE CANADIEN DANS LES SÉRIES ?

On se bat déjà férocement dans les corridors et les coulisses de la Ligue nationale de hockey pour savoir si le Canadien s’est classé dans les séries oui ou non. À la clé, des millions de dollars.

Si le CH a réussi à se classer malgré les circonstances, alors la série 3 de 5 contre les Penguins de Pittsburgh devient une série éliminatoire qui sera présentée à TVA Sports. Quand tu payes des centaines de millions comme partenaire d’une ligue de hockey, ça irait de soi.

Si Gary Bettman décide que la série contre Pittsburgh fait partie d’un tournoi de qualification pour accéder aux séries, alors il y a des chances que Bell et RDS aient gain de cause et que Pierre Houde décrive les matchs à RDS.

Chose certaine, Gary Bettman va passer pour un salopard. Aux yeux d’une des deux parties à tout le moins. Et entre vous et moi, une série 3 de 5, si c’est pas une série éliminatoire, c’est quoi, alors ?