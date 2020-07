«Star Académie 2021»: début des auditions en septembre

MONTRÉAL | Star Académie 2021 continue de prendre forme. TVA, Québecor Contenu et Productions Déferlantes annoncent, aujourd’hui, le début des auditions pour septembre et dévoilent la nouvelle identité visuelle de l’émission, qu’on retrouvera à l’antenne l’hiver prochain.

L’équipe de production du célèbre concours télévisé prendra prochainement la route et sillonnera plusieurs régions du Québec et du Nouveau-Brunswick à compter de septembre pour dénicher les talents qui rayonneront dans ce nouveau volet de Star Académie.

Encore une fois, les participant(e)s seront épaulé(e)s au quotidien par des professeurs de renom et chanteront sur scène avec de grands noms de la musique d’ici et d’ailleurs.

Les chanteurs et chanteuses intéressé(e)s à vivre l’expérience, âgé(e)s de 16 à 30 ans, peuvent déjà s’inscrire au staracademie.ca. Les dates et les villes qui figureront à l’itinéraire de la tournée des auditions seront annoncées prochainement, tout comme le processus de participation, «qui respectera à la lettre les normes de santé publique en vigueur», assure-t-on.

Nouveau logo

Par ailleurs, la renaissance de Star Académie est marquée par la création d’un nouveau logo.

Photo COURTOISIE, TVA

La nouvelle identité visuelle du populaire rendez-vous, tracée dans une sobre calligraphie noire sur fond blanc, avec une délicate étoile sur le «i» de Star Académie, a été conçue par l’agence de design montréalaise Baillat Studio, lauréate de plusieurs prix Grafika.

«C’est avec énormément d’enthousiasme que TVA se prépare au retour de cette fabuleuse production, a confié Nathalie Fabien, directrice principale des chaînes et de la programmation au Groupe TVA. Star Académie a, sans contredit, laissé une empreinte indélébile dans le cœur du public. Cette émission continuera de créer des rendez-vous forts les dimanches soirs, grâce à des chanteurs attachants et talentueux qui feront rayonner à pleins feux la chanson d’ici. De grands moments d’émotion attendent les téléspectateurs l’hiver prochain.»

«Pour le grand retour de Star Académie, Québecor Contenu est soucieux d’offrir une production de grande qualité et de lui donner un nouveau souffle bien ancré dans la société et la réalité d’aujourd’hui. Sans aucun doute, l’émission jouera un rôle majeur dans notre paysage culturel, particulièrement à la suite du contexte actuel. Avec la reprise graduelle des activités artistiques, l’émission sera plus que jamais une vitrine d’exception pour la musique et les artistes de chez nous. Ce que nous désirons mettre de l’avant, c’est de voir ces jeunes talents bruts bénéficier du bagage d’artistes établis. D’être témoins de la transmission des connaissances entre l’expérience et la relève. Nous sommes impatients de dévoiler d’autres annonces entourant l’émission», a expliqué Denis Dubois, vice-président des contenus originaux pour Québecor Contenu.

«C’est extrêmement stimulant de donner enfin le coup d’envoi de cette nouvelle édition de Star Académie. Nous avons très hâte d’amorcer la phase des auditions. C’est une étape cruciale pour nous, car ce sont ces jeunes chanteurs qui feront vibrer les murs de l’Académie et le cœur du public. Comme coproducteurs, Benoît Clermont et moi souhaitons créer avec TVA une cohorte allumée, audacieuse et diversifiée, à la fois au niveau des styles musicaux, des origines et des personnalités. Un groupe d’artistes talentueux à l’image du Québec d’aujourd’hui», a enchaîné Jean-Philippe Dion.