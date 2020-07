Un projet bonifié au parc Henri-Casault

L'administration Labeaume a choisi de bonifier son projet de terrain de baseball du parc Henri-Casault, en ajoutant 775 000 $ d'équipements.

Le projet d'ajout d'une surface synthétique au terrain de baseball du parc Henri-Casault, dans l'arrondissement de Charlesbourg, devait à l'origine coûter 1,7 million $.

La Ville a décidé de le bonifier en ajoutant plusieurs équipements.

On va remplacer l'arrêt balles, les clôtures, les filets de protection et la cage des frappeurs. On veut aussi sécuriser les abris des joueurs et ajouter un abri des lanceurs.

La municipalité veut doter le parc d'équipements opérationnels comme des clôtures de subdivision du terrain, des monticules des lanceurs et des toiles pour les clôtures.

Ces ajouts sont recommandés pour «mettre en place une infrastructure de qualité, performante et sécuritaire».

En tout, ils totalisent 775 000 $. Cela porte le projet à 2,5 millions $.