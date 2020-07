Un très gros «Bonheur d’occasion»

J’utilise le titre d’un célèbre roman québécois pour vous faire part de la joie immense que nous avons enfin connue mon mari et moi la fin de semaine dernière. Certains me diraient peut-être que ça n’est pas quelque chose de grandiose, mais pour nous deux, après de longs mois d’isolement, ce fut une immense joie.

Notre fille a accouché de notre premier petit-fils au début du confinement de la COVID, et nous n’avions pas pu, vu notre âge, le voir avant la fin de semaine dernière. Il nous reste juste à espérer pouvoir le tenir dans nos bras quand ce sera permis, pour être totalement heureux. Merci la vie !

Mamie et papi

Redécouvrir et apprécier à leur juste valeur les bonheurs simples de la vie quand on en a été privé pendant plusieurs semaines, est certainement un des côtés positifs de la période difficile que nous venons tous de traverser. Espérons que la frénésie que nous mettions dans l’achat de biens de consommation se reporte désormais sur les valeurs humaines autrement plus importantes.