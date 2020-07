VACHON, Paul-Henri



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 juillet 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Paul-Henri Vachon, époux de madame Hélène Guay, fils de feu Joseph Vachon et de feu Laetitia Drouin. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille: Nadine (Jacques Côté); ses petits-enfants: Marc-Antoine (Isabel Chrétien) et Andréanne; ses frères et soeurs: Gérard (Anne-Marie Leclerc), Gaétan (Thérèse Savoie), Gaétane (Édouard Patoine) et Jacqueline; sa belle-soeur de la famille Guay: France (Denis Grenier); ses filleules: Alexandra Grenier et Nadine Bernier; ainsi que ses neveux et nièces, ses voisins et amis pour les nombreux services rendus. Sincères remerciements à Patrice Ducharme du CLSC Desjardins et à Robert Audette du Service aux proches aidants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Fonds québécois de recherche sur le Parkinson, https://parkinsonquebec.ca/je-fais-un-don/, à Service aux proches aidants, ou à la Société canadienne du cancer, https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc. La famille vous accueillera aule dimanche 19 juillet de 13h à 14h45.