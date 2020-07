PROULX, Viateur



Accidentellement le 9 juillet 2020, est décédé à l'âge de 67 ans, monsieur Viateur Proulx demeurant à St-Félix-de Valois et natif de St-Anaclet, époux de madame Lisette Ross, fils de feu monsieur Romuald Proulx (Ti-Nord) et de feu madame Odile Pelletier. Il laissera un grand vide dans la vie de sa complice de tous les jours son épouse Lisette, sa fille Maryse, son fils Martin et surtout pour ses 2 fiertés, ses "p'tits hommes" Louis-Olivier et Collin. Il manquera également à ses sœurs Louiselle (Denis Raoul Labonté), Ginette (Bernard Bérubé) et Janine (René Laplante) et à son frère Normand (Diane Pineault), à ses beaux-frères et belles-soeurs: Pierrette (Roger Lepage), Marjolaine (Gilbert Gauthier), Patrice (Julien Lavoie)) et France St-Laurent; à ses nièces: Amélie (Charles), Karine, Stéphanie et Claudie (Will) de même qu'à plusieurs autres parents et ami(e)s. Son œuvre restera partout où il a donné un coup de marteau. Les membres de la famille recevront les condoléances vendredi, le 17 juillet de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h ainsi que samedi, le 18 juillet au. Le jour des funérailles le Funérarium ouvrira à 12 h 30.Nous tenons à remercier le personnel de l'unité de traumatologie de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal pour avoir tenté l'impossible pour qu'il reste parmi nous. Nous reviendrons dans notre région natale afin de lui rendre un dernier hommage. Les services professionnels ont été confiés auLes gens qui le désirent peuvent faire un don à l'hôpital de Sainte-Justine par l'entremise de l'hôtesse au Funérarium ou par leur site internet.