O'FARRELL, Micheline Séguin



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 20 juin 2020, à l'âge de 73 ans est décédée madame Micheline Séguin, épouse de monsieur Louis O'Farrell et fille de feu Léo Séguin et de feu Jacqueline Chatelle. Elle demeurait à Saint-Malachie, native de Saint-Jérôme.et de là, au cimetière paroissial. Elle est allée rejoindre sa fille Donna et sa petite-fille Danyka O'Farrell Nadeau. Elle laisse dans le deuil outre son époux, sa fille Klaude et son fils Nicolas (Carole Castonguay); ses petites-filles: Jessy et Meghan O'Farrell ainsi que son frère François Séguin (Micheline Papineau). Elle était la sœur de: feu Marie-France et feu Lucie Séguin. De la famille O'Farrell, elle était la belle-sœur de: Georgette (feu Bernard Quigley), René (Lilia Morin), feu Joseph (Isabelle Comeau), Madeleine (René Leblanc), feu Anny (feu Farrell Quigley), Elizabeth (Michel Deblois), Maurice (feu Thérèse Marceau), John (Doreen Kilganon) et Ida. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel et bénévoles du CHSLD de Sainte-Claire pour avoir pris bien soin de madame Séguin pendant ces 9 dernières années et au Dre Emilie Pouliot pour les excellents soins. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire