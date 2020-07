THERRIEN, Myrtha Pouliot



Au Centre d'hébergement Alphonse- Bonenfant, le 12 juillet 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Myrtha Pouliot, épouse de M. Jean-Claude Therrien, fille de feu M. Antoine Pouliot et de feu dame Marie-Ange Leblond. Elle demeurait à Ste-Famille, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 17 juillet 2020 de 9h à 11h.et de là au cimetière Ste-Famille, Île d'Orléans. Elle est allée rejoindre ses chers fils: Jacquelin et Guylain. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jasmin (Nicole Belley), Marlène (Daniel De Roy), Yoland (Ammy Woo), Christian (Chantal Ferland) et Anick (Jean-Yves Poirier) ; ses petits- enfants: Tommy, Jany, Félix-Antoine, Anthony, Thomas, Mikayla, Jade, Steena, Enrick, Justine, Youri et ses arrière-petits-enfants; ses frères, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs: Thérèse (Réal Bonsaint), Ferdinand (Georgette Giguère), Florent (Alberte Bonsaint), Michèle (feu Claude Blouin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Therrien, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère, sa sœur et son beau-frère: Jean-Claude Pouliot, Dolorès Pouliot (Pierre Morency). La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pause-Bonheur / Centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant, 2135 rue de la Terrasse Cadieux, Québec (Qc), G1C 1Z2. Par téléphone au 418 667-3910 poste 3910 www.fondationpausebonheur.com