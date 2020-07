PEARSON, Jimmy



À l'Hôpital de Montmagny, le 4 juillet 2020, est décédé à l'âge de 61 ans monsieur Jimmy Peasron, époux de madame Nancy Dubois, fils de feu Lorenzo Pearson et de feu Yvette Boutin. Il demeurait à Saint-Paul-de-Montminy.La famille recevra les condoléances auà 10hIl laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles: Mélissa (Eric Langevin), Sarah (Jessy Giasson), Jessika (Jean-Michel Nadeau), Myriam Poulin et Rémi Dubois qu'il considérait comme son fils; ses petits-enfants: Mary-Ann et Edward Langevin, Cassy et James Giasson, Megan, Marie-Kate et Tommy Pearson Nadeau, Benjamin. Il était le frère de: feu Mayble K., Gerry (Céline Blouin), Nancy (Serge Lamothe) et Kathy (Paul Ménard). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubois: Gaétan (Rachel Tanguay), Denis (Josée Martel) et Marc (Vicky Drouin) ainsi que Johanne Beaurivage, Johanne Noël, Michèle Gaudreau, ses neveux, nièces, cousins et ses collègues de travail du Massif du Sud. Remerciement au personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire