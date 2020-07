VÉZINA, Émilia



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 28 mai 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Émilia Vézina, épouse de feu M. Laurent Lapointe. Elle demeurait à Lévis, originaire de l'Ile d'Orléans. Elle laisse dans le deuil les enfants de son défunt époux: André Lapointe, Marcel Lapointe (Sylvie Gauthier), Francine Lapointe (Guy St-Pierre), Nicole Lapointe (Réjean Lamontagne), Martine Lapointe, Chantal Lapointe (Juan Pinochet); les petits-enfants: Marie-Hélène, Stéphanie, Caroline, Valérie, Frédéric, Anabelle, Diego; son frère Paul Vézina (feu Claudette Blouin), sa sœur qui l'a déjà précédée, Marianne Vézina (feu Jean-Robert Gosselin), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lapointe: Gaétane (feu Michel Boulianne), Claire (feu Théophile Lajoie), Marie-Paule (Jean-Yves Tremblay), Jean (feu Sylvia Savard), Solange. L'ont déjà précédée ses beaux-frères et belles-sœurs: Réal Lapointe (Bertrande Harvey), Yvon Lapointe, Rita Lapointe (Jean Lacasse), Rosilda Lapointe (Victor Girard). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches https://www.alzheimerchap.qc.ca/ La famille recevra les condoléances au complexede 9h à 11h.