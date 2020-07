CÔTÉ, Gabriel



Est décédé accidentellement à Québec, le 14 janvier 2020, à l'âge de 21 ans et 8 mois, Gabriel Côté, demeurant à Québec et autrefois de Jonquière. Il était le fils de Mme Martine Gagnon et de M. Alain Côté. Il était cavalier du 12e Régiment blindé du Canada.la famille accueillera les parents et amis à lale vendredi 17 juillet 2020 de 19 h à 21 h. Le jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 13 h.Il vous sera également possible d'y assister en cliquant sur la caméra ''FUNÉRAILLES'', sous la photo de l'avis de décès de M. Gabriel Côté sur le site internet de la Résidence funéraire du Saguenay. Outre sa mère Mme Martine Gagnon (M. Luc Paquet) et son père M. Alain Côté (Mme Christine Gagné), il laisse son frère Alexandre Côté; sa soeur Mélissa Côté; sa grand-mère maternelle Mme Ghislaine Gagnon (M. Romild Piquette), son grand-père maternel M. Jean-Hugues Gagnon (Mme Simone Leclerc) de Saint-Félicien; sa grand-mère paternelle Mme Lily Dufour (feu M. Jacques Côté); sa marraine Suzie Villeneuve; ses oncles: Mario Gagnon et Rémi Gagnon; Patrice Côté (Josée Giguère). Également, il laisse autres parents et amis. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire parvenir leur don à Fonds de dotation Santé Jonquière, 2230, rue de l'Hôpital, Jonquière, Québec, G7X 7X2, (418) 695-7711, https://www.fondsdedotation.ca/faire-un-don.