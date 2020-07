Angel Forrest au Confessionnal

Angel Forrest est habituée d’aller dans la foule et d’interagir avec son public. Elle est consciente qu’elle devra agir différemment, jeudi soir et vendredi, lorsqu’elle se produira devant 50 spectateurs dans le nouvel espace Le Confessionnal du Capitole de Québec.

« Je ne sais pas comment je vais faire pour ne pas aller donner des câlins aux gens. C’est certain que je ne le ferai pas, même si je m’ennuie beaucoup de ça. Je vais plus essayer de connecter avec les gens par la parole et les histoires que je vais raconter », a-t-elle laissé tomber, lors d’un entretien.

La chanteuse se produira en trio avec son guitariste et amoureux Denis Coulombe et Ricky Paquette. Elle va faire des chansons de son album Hell Bent With Grace, lancé en novembre dernier, revisiter son répertoire et faire quelques classiques.

Agenda chamboulé

Angel Forrest avait un agenda bien rempli ce printemps et cet été avec des concerts aux États-Unis, au Canada, au Québec et aussi dans des festivals qui ont tous été annulés.

« Ça aurait été mon année la plus occupée. Je suis contente d’avoir ces deux spectacles. J’ai hâte et j’essaie de ne pas trop penser à la suite des choses. Ça va nous donner de l’énergie », a-t-elle fait savoir.