RÉMILLARD, Raymond



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 4 juillet 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Raymond Rémillard, conjoint de monsieur Jean-François Rodrigue, fils de feu Adélard Rémillard et feu Aurore Gaumond. Il demeurait à Lévis. Outre son conjoint, il laisse dans le deuil ses enfants: Francesca Rémillard (André Routhier) et Stéphane Rémillard; ses frères et sœurs: feu Paul-Henri, feu Blanche, feu Lucien, Lucille, feu Lilliane et feu Janine; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Annette, feu Lucien Gendreau, Laurette Gilbert, feu Georges Corriveau, feu Jules Cauchon, feu Alexandre Bouffard et sa cousine Sœur Yollande Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins cousines, autres parents et ami(e)s. La famille immédiate souhaite remercier le personnel du CHSLD Paul-Gilbert pour tous les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHSLD Paul-Gilbert. https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_frCA896CA896&q=%22Don%22+CHSLD+Paul-Gilbert&sa=X&ved=2ahUKEwiT6tXp_sLqAhVOn-AKHRJDBmoQ5t4CMAB6BAgDEAo&biw=1920&bih=888 ou un don à la société d'Alzheimer https://alzheimer.ca/fr/Home/Get-involved/Ways-to-donateLa famille vous accueillera àà compter de 13h.