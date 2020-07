PARADIS, Ginette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 juillet 2020, à l'âge de 62 ans, est décédée dame Ginette Paradis, fille de monsieur René Paradis et de feu dame Jeannette Genest. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil son fils Karl Bergeron (Jessica St-Onge), ses trois frères : Martin Paradis (Nancy Nadeau), Denis Paradis (Rolande Audet) et Benoit Paradis; ainsi que sa sœur Martine Paradis (Sylvain Mercier). Elle laisse également dans le deuil ses nièces: Cynthia, Natacha et Carol-Ann; ses neveux: Gabriel, Dave et Raphael; ses deux meilleures amies Linda Bouliane et Julie Bélanger, ainsi que d'autres parents, ami(e)s, un nombre incalculable de personnes affectées par son départ. La famille tient à remercier tout le personnel hospitalié de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, tout particulièrement le pavillon des soins intensifs et de neurologie, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.