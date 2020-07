«Direction la mer» : les Îles de la Madeleine en vedette

MONTRÉAL | Après avoir exposé les beautés des États-Unis, du Maine à la Floride, l’émission «Direction la mer» s’ancre nulle part ailleurs que chez nous pour sa cinquième saison, en mettant le cap sur les Îles de la Madeleine et les provinces maritimes.

Pandémie oblige, plusieurs découvrent ou redécouvrent cette année les attraits du Québec et du reste du Canada pendant leurs vacances. Et ce n’était pas là un handicap à la poursuite de l’aventure «Direction la mer» car, comme le souffle si bien l’animateur David Bernard, «des plages, il y en a partout!»

«Les Îles de la Madeleine, c’est presque 300 kilomètres de plage, en tout et partout, souligne-t-il. Si tu veux du sable, tu vas en trouver!»

Diversité d’activités

Arrivé aux Îles il y a deux semaines avec sa microéquipe technique de trois personnes, David Bernard est catégorique: les petits coins de paradis qui se trouvent à quelques kilomètres de nos maisons n’ont rien à envier à bien des panoramas américains.

Les premières images filmées jusqu’ici sont «du béton armé, de la dynamite», assure-t-il, et ses collègues et lui n’ont rencontré aucun souci majeur, malgré les conditions particulières qui prévalent cet été.

Au moment d’écrire ces lignes, Bernard et ses troupes avaient encore devant eux deux jours de boulot dans ce coin de pays avant de se rendre, d’ici la fin août, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard pour le reste du tournage. Le résultat du périple, en 10 épisodes d’une heure, sera en ondes à Évasion dès cet automne.

«J’ai été extraordinairement charmé par les Îles de la Madeleine, que je découvrais pour la première fois. C’est de toute beauté, à couper le souffle!», s’emballe David Bernard, qui affirme avoir été conquis par l’accueil chaleureux des Madelinots, «des gens très colorés», et l’abondance d’activités offertes dans le coin.

«Malgré le fait que ça soit un archipel avec de petites îles, il y a beaucoup de choses à faire. On peut passer de très, très belles vacances, de deux ou trois semaines, ici. Il y a encore plus de diversité que je pensais! On est allés pêcher le homard sur un homardier, on est allés voir de l’aquaculture d’huîtres directement dans les Îles, on a fait du kitesurf...»

Pour s’évader

Par ailleurs, David Bernard se veut rassurant: les artisans de «Direction la mer» n’ont pas traîné la COVID-19 dans leurs bagages pour les Îles. Autrement dit, il ne sera pas vraiment question de la pandémie dans l’émission. Fidèle à son mandat, celle-ci proposera un réel moment d’évasion aux téléspectateurs. On fera même en sorte de minimiser les effets de la distanciation sociale au montage.

«Malgré le contexte, on veut continuer de faire rêver les gens. On ne fait pas comme si la pandémie n’était pas là; au contraire, on est très respectueux et très prudents. Mais on ne met pas l’accent là-dessus. On ne verra pas de gens avec des masques. Nous, on veut montrer la beauté des endroits où on est, la richesse des paysages et des activités à faire. Les gens vont continuer de rêver et de voyager en nous regardant, et vont découvrir des endroits exceptionnels», avance David Bernard.

La cinquième saison de «Direction la mer» sera présentée le mercredi, à 20 h, à Évasion, dès le 14 octobre prochain.