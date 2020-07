Donner au suivant

Photo courtoisie

En consacrant du temps à des causes philanthropiques et en joignant le mouvement de solidarité qui déferle sur tout le Québec, MT|A Avocats participe à l’effort collectif contre la propagation du virus. Cette fois, le cabinet d’avocats dirigé par Me Michèle Thivierge a choisi d’aider la YWCA Québec et son personnel grâce à un don de matériel de protection médicale. Le cabinet, situé à Lebourgneuf, a acquis de son réseau de clients et partenaires un millier de masques chirurgicaux et de masques KN95 pour en faire don à l’organisme œuvrant auprès des femmes vulnérables. Sur la photo, de gauche à droite : Me Michèle Thivierge, associée principale de MT|A Avocats; Sophie Paquet, présidente du CA de la YWCA et première vice-présidente de Financière Banque Nationale; Me Valeria Burckhardt, avocate chez MT|A Avocats, et Sophie Gingras, directrice de la philanthropie pour la YWCA de Québec.

75 ans

Photo courtoisie

Luce Cloutier Mercier (photo) est née le 15 juillet 1945 à Saint-Odilon-de-Cranbourne en Beauce. Elle célèbre aujourd’hui son 75e anniversaire de naissance. Celle qui demeure maintenant à Saint-Jean-Chrysostome, a un fils, Louis-Pier (Ysabelle) et deux petites filles (Layla et Amélya) Elle est encore très active en pratiquant le golf et la marche. Bonne fête ma chère Luce.

Deux aigles

Photo courtoisie

Réussir un aigle au golf est relative rare puisque qu’il faut retrancher deux coups à la normale. Le 4 juillet dernier, sur le parcours Est, du club de golf Stoneham, Patrick Croteau (à gauche) en a réussi un au 17e trou (une normale 4 de 345 verges des jalons blancs) après que son fils Vincent (à droite) avait donné l’exemple avec un aigle au 3e trou (une normale 5 de 444 verges des jalons blancs). Ils étaient accompagnés de Jean-Pierre Belzil et Michel Martin (de gauche à droite, au centre de la photo).

En souvenir

Photo courtoisie

Le 15 juillet 1995. Première présentation des Grands Feux Loto-Québec au Parc de la Chute-Montmorency.

Anniversaires

Photo courtoisie

Denis Coté (photo), folkloriste-accordéoniste de Portneuf, 70 ans...Maxime Tremblay, comédien et acteur québécois, 44 ans...Kathy Kreiner, championne skieuse canadienne, 64 ans...Marcel Leboeuf comédien, acteur, auteur et conférencier, 66 ans...Charles Tisseyre, journaliste et animateur de l’émission Découverte à la SRC, 71 ans...Robert Baker, Bob pour les intimes, ex-conseiller en sécurité financière et en rentes collectives à la retraite 72 ans...Gilles Bernier, père de Maxime Bernier, 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 15 juillet 2000. Louis Quilico (photo), 75 ans, baryton de réputation internationale...2018. Ray Emery, 35 ans, gardien dans la Ligue nationale de hockey (LNH) qui a porté les couleurs des Sénateurs, des Flyers, des Blackhawks et des Ducks...2017. Martin Landau, 89 ans, acteur américain «Mission Impossible» et «Cosmos 1999»...2013. Père Jean-Marc Boulé, 73 ans, directeur général du Séminaire Saint-François...2010. Hank Cochran, 74 ans, légendaire compositeur de chansons country américaines...2004. Claude Masse, 56 ans, personnage du monde juridique au Québec...1998. Richard McDonald, 89 ans, l'inventeur avec son frère Mac du concept de fast food dans les années 1940...1989. Louis Chantigny, 57 ans, l'une des plus belles plumes du monde journalistique sportif au Québec.