États-Unis: Walmart impose le port du masque dans ses magasins

Le géant de la distribution Walmart a décidé de rendre le port du masque obligatoire dans tous ses magasins aux États-Unis à partir de lundi, prenant ainsi une position ferme sur un sujet particulièrement controversé dans le pays.

Le groupe s’inscrit dans le sillage d’autres chaînes d’établissements comme Best Buy ou Starbucks ayant imposé le masque alors que les cas de COVID-19 repartent à la hausse dans le pays.

« Environ 65 % de nos 5000 magasins sont déjà dans des zones où les autorités locales imposent d’une façon ou d’une autre de se couvrir le visage », remarque mercredi le groupe dans un message de blogue.

Walmart souhaite maintenant appliquer la même politique dans l’ensemble de ses magasins.

Le groupe se donne quelques jours avant d’imposer la nouvelle règle afin d’informer les clients, d’installer des panneaux et de former les salariés.

La question du port du masque est devenue hautement politique dans le pays, certains Américains refusant de l’arborer en invoquant leurs libertés individuelles.

Le président Donald Trump lui-même n’avait jamais porté publiquement de masque jusqu’à samedi, quand il est apparu le visage couvert pour la première fois depuis le début de la pandémie dans un hôpital près de Washington.

Afin d’éviter les tensions, Walmart prévoit de nommer des « ambassadeurs », identifiables à leur polo noir, « pour aborder les clients arrivant au magasin sans masque et essayer de trouver une solution ».

« Nous savons qu’il peut ne pas être possible pour tout le monde de porter un couvre-visage. Nos associés seront formés sur ces exceptions pour aider à réduire les frictions avec le client et rendre le processus aussi simple que possible pour tout le monde », relève Walmart.

Dans les magasins Sam’s Club de l’entreprise, dont l’entrée est réservée à des adhérents, Walmart fournira gratuitement un masque aux clients n’en portant pas.

« Nous savons que certaines personnes ont des opinions divergentes sur ce sujet », reconnaît le groupe.

« Nous reconnaissons également le rôle que nous pouvons jouer pour aider à protéger la santé et le bien-être des communautés que nous servons en suivant l’évolution des directives des responsables de la santé », ajoute-t-il toutefois en remerciant ses clients de leur « compréhension » et leur « coopération ».