COVID-19: IMV se rapproche des tests cliniques

La biopharmaceutique IMV a fait un pas de plus vers l’essai de son candidat-vaccin chez l’humain avec l’approbation par Santé Canada de la préparation des premiers tests qui pourront avoir lieu sur des personnes âgées, un fait rare pour une phase 1.

Le PDG de l’entreprise située en Nouvelle-Écosse, Frédéric Ors, se réjouit de cette nouvelle confirmée hier. Avec l’approbation de la proposition faite par l’entreprise pour sa phase de tests initiale, on peut s’attendre au lancement des premiers essais d’ici les prochaines semaines.

« La plupart de nos équipes ont travaillé tous les week-ends depuis mars, et parfois même de nuit », déclare M. Ors à propos du travail abattu dans les dernières semaines.

Chez les personnes âgées

Le fait saillant de cette annonce demeure toutefois la possibilité pour IMV de tester son vaccin sur des personnes de plus de 55 ans dès la phase 1, ce qui n’était pas le cas pour d’autres entreprises qui ont amorcé les essais cliniques.

Sachant que les personnes âgées sont celles qui risquent le plus de décéder de la COVID-19, IMV, qui a des bureaux à Québec, estime donc faire une plus grande enjambée vers l’avant en s’assurant ce fait d’armes.

« On avait beaucoup de données sur les personnes âgées avec nos travaux sur le cancer, donc ça va accélérer le développement du vaccin en sachant qu’ils sont la clientèle la plus à risque », explique M. Ors.

Ce sont 84 patients qui recevront les premières doses du vaccin d’IMV lorsque Santé Canada aura terminé l’étude du dossier complet d’essai clinique que doit lui soumettre l’entreprise prochainement.

La biopharmaceutique planche d’ailleurs en parallèle sur les phases 2 et 3, question de ne pas perdre de temps. Si tout va comme prévu, la phase 2 pourrait débuter dès cet automne.

« On n’a pas le choix d’avancer les choses en parallèle en raison de la sévérité de la COVID-19. Pour donner une idée, les doses de la phase 2 seront produites quand nous débuterons la phase 1, et la production commerciale pourrait s’enclencher avant même la phase 3 pour être le plus rapide possible », confie le président d’IMV.

Nombreux volontaires

Du côté du recrutement pour les essais cliniques, Frédéric Ors affirme qu’il ne s’agit pas d’un enjeu pour le moment. En fait, ce serait plutôt l’inverse, alors que les volontaires répondent présents.

« De ce qu’on entend, il y a des listes d’attente­­­ avec de très nombreux volontaires actuellement pour faire partie des études cliniques », affirme M. Ors. Pour le moment, on ignore si les essais auront lieu à Québec ou en Nouvelle-Écosse. C’est donc dire que le discours antivaccination, omniprésent dans le débat public avec la flambée des théories complotistes, n’aurait pas d’impact sur les travaux des biopharmaceutiques d’ici.

Le vaccin d’IMV en bref