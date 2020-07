Kovalchuk rêve d’affronter le CH en séries

Au moment de quitter Montréal, l’attaquant Ilya Kovalchuk ne pouvait imaginer que le Canadien ferait partie d’un tableau éliminatoire à 24 équipes. Tout en regardant devant, le vétéran des Capitals de Washington s’est amusé brièvement de la situation.

• À lire aussi: Trophée Calder : Nick Suzuki boudé

• À lire aussi: Weber de retour mais encore des absents

«Je suis heureux du temps que je passe à Washington et j’espère retrouver Montréal en finale d’association», a lancé Kovalchuk, en esquissant un sourire.

Dans une vidéoconférence publiée sur le site web des Capitals, le Russe admet avoir gardé contact avec certains joueurs du Canadien depuis la transaction en février et pendant la suspension des activités dans la Ligue nationale de hockey. Il répète toutefois qu’il doit présentement se soucier davantage de ce qui se passe à Washington.

«Je suis vraiment concentré et je suis content d’être à Washington, a assuré Kovalchuk, qui demeure admissible au statut de joueur autonome sans compensation au terme des prochaines séries. Nous avons une bonne équipe et nous avons de bonnes chances. Il faut travailler fort en tant qu’équipe et se préparer du mieux possible.»

Objectif: une première coupe Stanley

Avant de réfléchir à un possible retour à Montréal, Kovalchuk aimerait évidemment aider les Capitals à remporter la coupe Stanley, lui qui n’a jamais soulevé le précieux trophée.

«Je pense que les gars se sont présentés en bonne forme physiquement et mentalement», a-t-il indiqué, avec optimisme.

Plutôt que de participer à l’étape qualificative, les Capitals participeront à un tournoi à la ronde avec les Bruins de Boston, le Lightning de Tampa Bay et les Flyers de Philadelphie. Celui-ci servira à déterminer le positionnement de ces équipes. Le premier match de Kovalchuk et ses coéquipiers des Capitals est prévu le lundi 3 août contre le Lightning.

Rappelons que le Canadien affrontera pour sa part les Penguins de Pittsburgh, dans une série 3 de 5, durant la ronde qualificative. En théorie, une série de premier tour entre Montréal et Washington demeure bien possible; ce scenario se réalisera si les Capitals gagnent le tournoi à la ronde et que le Tricolore élimine les Penguins.