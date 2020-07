La boxe en France... comment et pourquoi?

Les arènes du Cap d’Agde dans le midi de la France, pas loin de Montpellier et de Nice, sont spectaculaires. Elles sont circulaires et on y présente des corridas sans mise à mort.

Les 28 et 29 août, une soixantaine de boxeurs vont s’y produire devant une foule limitée à 5000 spectateurs en distanciation sociale pour marquer le premier grand gala de boxe professionnelle en France.

Je dis premier grand gala puisque d’ici la fin du mois d’août, on prévoit organiser des soirées de boxe à huis clos pour profiter du déconfinement des sports de combat en France.

Parmi la soixantaine de boxeurs, le promoteur Brahim Asloum discute déjà avec l’équipe d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) pour faire s’affronter quelques boxeurs québécois de l’écurie de Camille Estephan.

Ce qui s’est passé en France est un exemple de respect et de collaboration entre la direction de la santé et les responsables sportifs français.

On est à des années-lumière du mépris et du comportement despote de la santé publique québécoise.

« RUPTURE D’ÉGALITÉ »

« Il a fallu réagir. Nous nous sommes réunis, boxeurs, entraîneurs, managers ou promoteurs concurrents pour préparer une politique d’action, m’expliquait hier Mehdi Lafifi. Nous étions une quarantaine en tout. Nous avons fait part de nos inquiétudes.

Si on attendait 2021 pour un retour de la boxe, c’était la mort de notre sport. »

Il est manager et matchmaker et on l’a connu au Québec quand il est venu avec Karim Achour, qui affrontait David Lemieux au Centre Vidéotron.

Il poursuit : « On a réalisé que le soccer et les autres sports avaient la liberté de recommencer alors qu’ils sont aussi dangereux que la boxe. Heureusement, nos amis allemands ont été les premiers à avoir l’autorisation d’organiser des combats. Le puissant tabloïd Bild a organisé une soirée de boxe le 5 juin et nous nous y sommes rendus. On a appris comment les Allemands fonctionnaient. Les tests répétés, la mise en quarantaine, la sécurité, la prévention. »

Ils ont surtout appris que des avocats allemands avaient menacé de poursuivre le gouvernement qui tardait à déconfiner la boxe en l’accusant de « rupture d’égalité ». La constitution allemande prévoit la protection de l’égalité des chances.

Autrement dit, si c’est bon pour l’Impact, le CH et tous les autres sports, c’est également bon pour les sports de combat si les participants sont protégés.

LE CHEF DE CABINET

Je n’ai même pas eu à poser la question, Mehdi Lafifi a abordé de lui-même le sujet : « Nous suivons la situation au Québec et nous ne comprenons pas. Comme si votre gouvernement voulait la mort de la boxe. On suit les informations et personne n’arrive à expliquer », dit-il.

« Nous, je dois dire que ça s’est passé dans le respect et la collaboration. Nous avons rencontré, avec Brahim Asloum, notre promoteur, le chef du cabinet de la ministre. Nous nous sommes expliqués. On nous a d’abord autorisés à l’entraînement sans contact en extérieur pendant trois semaines. Puis, en constatant que nous étions sérieux et prudents, on a eu droit à trois semaines d’entraînement individuel en salle. Et samedi dernier, la ministre et le gouvernement nous ont autorisés à reprendre toutes nos

activités régulières », précise Lafifi.

« C’est le résultat d’un vrai travail de mobilisation auprès du ministre des sports et du premier ministre du Gouvernement. Nous avons demandé à nos grandes vedettes d’accepter une baisse de cachet pour permettre à leurs confrères moins connus de livrer des quatre, six ou huit rounds et gagner un peu d’argent. Les temps ont été très durs pour nos athlètes », ajoute Lafifi.

NOS COUSINS QUÉBÉCOIS

Lafifi et Brahim Asloum connaissent bien le Québec. Ils sont venus souvent à Montréal et Québec, et Asloum et Yvon Michel ont travaillé étroitement dans le dossier de Christian M’billi avant que M’billi ne laisse tomber Yvon Michel.

« J’ai gardé une très bonne relation avec Michel et rien ne dit que nous ne trouverons pas une autre façon de travailler ensemble », a expliqué Asloum hier.

Mais pour l’instant, c’est par Samuel Décarie et Antonin Décarie que les approches se développent afin d’obtenir des boxeurs du Québec pour l’énorme gala de deux soirées au Cap d’Agde.

Asloum et son associé ont expliqué que les frontières de la France sont encore fermées à l’Angleterre et aux pays de l’Est de l’Europe.

Trouver 60 boxeurs devient une tâche ardue et la venue de quelques Québécois serait plus que la bienvenue : « On pourrait même prévoir des combats à minuit pour mieux servir le Québec en début de soirée. Surtout que Camille Estephan a son propre réseau de télévision avec Punching Grace », affirme Lafifi, qui travaille en étroite collaboration avec Asloum.

Quant à Asloum, l’ancien champion olympique aux Jeux de Sydney en 2000 et champion du monde WBA, son sens de la promotion et ses capacités en affaires font de lui le candidat idéal pour décrocher la présidence de la fédération de boxe française.

Mais c’est un dossier pour L’Équipe, pas pour Le Journal.

Le rôle de leader qu’il a assumé pourrait être tenu au Québec par Jean Pascal.

Sans doute qu’Horacio Arruda et son bras droit Richard Massé, deux bons docteurs évidemment, trouveraient deux minutes pour l’écouter. Peut-être trois même.

Richard Massé est quand même le mentor d’Horacio Arruda et a un parcours professionnel impressionnant. Ce n’est pas un deux de pique.

Trois minutes, ça serait déjà un gros progrès.

Mais le mépris...