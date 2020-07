La COVID-19 force l'annulation du Marathon SSQ de Québec

Le Marathon SSQ Assurance de Québec, qui devait avoir lieu du 2 au 4 octobre, a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus, a-t-il été annoncé mercredi.

La Corporation Événements Course de Québec et la firme Gestev ont expliqué la décision par l’avenir incertain relié au contexte de la crise de la COVID-19 et les risques relatifs à la santé publique. Après des discussions avec la Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale, la Fédération québécoise d’athlétisme, la Ville de Québec et les principaux partenaires de l’événement, les parties concernées ont choisi d’annuler l’événement.

«On y aura cru jusqu’à la toute fin et nous étions prêts à tenir un événement sécuritaire, a mentionné Marianne Pelchat, productrice déléguée de Je Cours Qc, dans un communiqué. Il faut comprendre que pour produire un événement d’une telle envergure, on doit se préparer des mois en amont, surtout lorsque l’on souhaite offrir une expérience de qualité supérieure, à la hauteur de notre réputation. Au cours des quatre derniers mois, notre équipe a travaillé très fort pour trouver des solutions, tout en offrant une ambiance positive adaptée à la réalité actuelle.»

«Considérant que l’avenir des événements extérieurs de plus de 250 personnes est encore très incertain, nous avons toutefois dû nous résigner à accepter que d’aller de l’avant dans un tel contexte représentait un risque important à plusieurs niveaux.»

Par ailleurs, Je Cours Qc souhaite organiser une course virtuelle lors du weekend où devait se dérouler le Marathon.

«Nous voulons poursuivre notre mission de faire bouger les gens jusqu’au bout et ce n’est pas parce que nous sommes forcés d’annuler notre dernier événement de la saison que nous n’accomplirons pas cet objectif», a souligné Mme Pelchat.