L’appel de la Gaspésie

Avez-vous l’appel de la péninsule gaspésienne, vous ?

Après des mois de confinement, les frontières nationales fermées, bien des Québécois ont fait le choix d’arpenter le territoire québécois par la route 132, qui fait le tour de la Gaspésie.

Le territoire

En avalant la route avec la voiture, on s’aperçoit qu’au-delà des obstinations de drapeaux, le Québec est avant tout incarné par les habitants qui font vivre notre territoire.

Quand on traverse les villes et villages dispersés, de Matane à Sainte-Anne-des-Monts, en passant par Gaspé, Cap-des-Rosiers et Bonaventure, on s’aperçoit surtout que d’autres vies existent.

Des vies tellement différentes de celles qu’offrent les grandes villes.

Et parfois le vertige t’agrippe : qui sont ces gens qui habitent sur les côtes du fleuve ?

Quels sont leurs problèmes, leurs appréhensions, leurs bonheurs, leurs joies ?

En traversant la Gaspésie, l’expression « les deux solitudes », pour traiter des différences entre le Québec et le « Rest of Canada », me revenait toujours en tête.

Et si maintenant les vraies « deux solitudes » devenaient plutôt la séparation mentale entre nos grandes villes et nos régions ?

Je veux dire par là qu’à bien des égards Montréal a plus de points en commun avec Toronto et Vancouver qu’avec, disons, Gaspé, Chibougamau et Havre-Saint-Pierre.

Ça touche, à mon sens, au tragique de notre époque : la difficulté à créer un monde commun, à nous lier entre nous, à « faire communauté » entre nos différentes réalités.

La route

Heureusement, en reprenant la route aux confins du Québec, les fenêtres baissées pour sentir l’air du large et voir les falaises rouges être avalées par le fleuve, nos inquiétudes s’estompent tout doucement au son de la marée frappant les côtes.

Et dans un moment d’amour du Québec, tu décides de faire jouer Mon pays, par Vigneault.

Puis, les paroles de notre poète national prennent tout leur sens.

À tous les hommes de la terre

Ma maison, c’est votre maison