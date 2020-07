Le ministre Jean-Yves Duclos est toujours confiant que le projet de tramway se réalise à Québec

Même si le projet de tramway semble avoir du plomb dans l’aile avec la valse-hésitation du gouvernement Legault, le ministre fédéral Jean-Yves Duclos demeure convaincu qu’il va se concrétiser.

Rappelons que le premier ministre François Legault n’a toujours pas appuyé officiellement la nouvelle mouture du projet de réseau structurant, amputé de son trambus. Il se donne du temps pour «étudier» les impacts des récents changements annoncés par la Ville de Québec, qui a dû couper plusieurs composantes afin de respecter le budget alloué de 3,3 G$.

«J’ai confiance que le projet va aller de l’avant. Je sais qu’il y a des discussions importantes entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec. Ces discussions sont essentielles et j’ai la garantie qu’elles vont bien», a déclaré le député fédéral libéral de Québec, Jean-Yves Duclos, en marge d’un point de presse au Monastère des Augustines mercredi.

Contrairement à Québec, Ottawa appuie toujours sans hésitation le projet du maire Régis Labeaume et répond encore présent avec son aide financière de 1,2 G$, malgré les récents développements.

«On regrette tous que le trambus soit remplacé par un Métrobus parce que ça aurait été mieux d’avoir un trambus, mais on peut aussi penser à l’étalement de ces mesures-là à travers le temps. Pas besoin de tout faire en même temps [...] Ceci dit, l’ampleur géographique du projet reste la même», a fait valoir le président du Conseil du Trésor.

Un trambus dans une deuxième phase?

«Je suis pas mal certain que la Ville de Québec doit être en train de discuter avec le gouvernement du Québec pour voir comment certains investissements initialement prévus, comme le trambus, pourraient être reportés à un peu plus tard», a ajouté M. Duclos, rappelant une fois de plus que la capitale du Québec est la seule ville de taille comparable au Canada qui n’a pas de «réseau structurant» de transport collectif.

«Le gouvernement actuel a un programme important pour le financement d’infrastructures à travers le pays et grâce à ça, on a 1,2 G$ pour appuyer ce réseau de transport structurant. C’est le plus gros investissement jamais fait par le gouvernement fédéral pour la région de Québec donc on a intérêt à en profiter mais on souhaite que les choses aillent rondement», a-t-il renchéri.

Pont de Québec

Interrogé sur l’avenir du pont de Québec et l’interminable saga de la rouille, Jean-Yves Duclos a confirmé les informations du Journal au sujet du négociateur spécial. Yvon Charest a bel et bien remis un rapport préliminaire en mars au gouvernement fédéral. La version finale a été transmise à la ministre de l’Infrastructure Catherine McKenna en juin.

Pressé par les conservateurs, qui réclament «l’heure juste» dans ce dossier, M. Duclos n’a pas voulu indiquer à quel moment les recommandations d’Yvon Charest seront rendues publiques. Il espère pouvoir le faire «le plus rapidement possible».

«Les fonctionnaires sont en train de le regarder attentivement, c’est un rapport qui est bien fait, moi j’en ai une version préliminaire et donc on a hâte de voir la suite mais avant de voir la suite, évidemment, les fonctionnaires doivent faire leur travail. C’est un dossier que mes collègues à Ottawa savent comme étant très important pour la région de Québec et je pense qu’ils font tout ce qu’ils ont besoin de faire pour que ça puisse progresser rapidement.»