On repart à neuf

L’Impact a des choses à se faire pardonner à la suite de son tout premier match du tournoi de reprise de la MLS, une défaite de 1 à 0 contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Le Bleu-blanc-noir pourra apporter des corrections dès jeudi soir en affrontant son ennemi juré, le Toronto FC.

Dans sa première sortie, il y a une semaine, l’Impact a fait preuve d’un criant manque de combativité, comme l’a souligné Thierry Henry après la rencontre. Un manque de combativité qui était une sorte d’anomalie.

« Le match contre la Nouvelle-Angleterre n’était pas une bonne performance, il y a beaucoup de choses à corriger », a convenu le capitaine Jukka Raitala, lors d’une visioconférence tenue mercredi.

« Le plus important est de retrouver le désir et notre éthique de travail qui a fait notre succès en début de saison. »

Dos au mur

C’est donc déjà un peu acculé au mur que l’Impact dispute cette seconde rencontre de la phase de groupe.

Le Bleu-blanc-noir se trouve au dernier rang du groupe C en raison de sa défaite. Les « Revs » sont premiers avec trois points pendant que Toronto et le D.C. United sont seconds avec un point en raison de leur match nul de 2 à 2, lundi.

Mais Raitala estime que ses coéquipiers et lui ne sont pas dans une situation où ils doivent absolument gagner.

« Je ne crois pas que ce soit une situation de victoire obligatoire parce que nous voulons remporter tous nos matchs. Mais c’est une rencontre particulière parce que c’est un match contre de grands rivaux que nous voulons toujours remporter. »

N’empêche qu’une victoire permettrait à l’Impact de rejoindre la Nouvelle-Angleterre en tête du groupe, du moins en attendant que les « Revs » affrontent D.C. vendredi soir.

Bataille

Le mot d’ordre dans le camp montréalais est donc de se battre à tout prix, montrer un autre visage que celui que l’on a vu jeudi dernier.

« Nous devons nous battre et remporter ce match très important parce que nous devons nous qualifier », a insisté Romell Quioto.

D’ailleurs, il semble que le message ait très bien passé puisque les joueurs ont été exemplaires à l’entraînement, selon Raitala.

« Je suis très heureux de la réaction de l’équipe après cette mauvaise performance. On a été très compétitif à l’entraînement et je crois que nous pouvons transposer ça dans le match. »

Modifications

On peut s’attendre à ce que Thierry Henry joue un peu avec son alignement même s’il serait étonnant qu’il délaisse la formation à trois arrières centraux.

Quioto a toutefois été clair sur un élément, l’équipe devra être meilleure pour contrôler le ballon.

« Nous n’avons pas eu la possession du ballon autant qu’on l’aurait voulu contre la Nouvelle-Angleterre, on s’est ensuite trouvé dans une position où on courait après un but.

D’ailleurs, des ajustements ont été apportés par Henry dans les 45 dernières minutes contre les “Revs” et on a eu une meilleure idée de ce que cette équipe pouvait faire.

« En seconde demie, nous avons un peu changé de formation et les arrières latéraux jouaient plus haut et on a créé un peu plus de problèmes pour l’adversaire », a indiqué Raitala.

Fatigue

Dans le camp torontois, il faudra gérer la fatigue des troupes puisque le match contre D.C., initialement prévu vendredi dernier puis déplacé à dimanche, a finalement été joué lundi matin.

« Je ne crois pas que Toronto sera trop affecté par la fatigue même si ç’a sûrement été difficile de perdre une avance en fin de match tout en ayant un homme en plus », a noté Raitala, qui reconnaît que les secondes demies sont difficiles pendant le tournoi.

« Si vous avez regardé les matchs, vous voyez que le tempo réduit drastiquement après 55 ou 60 minutes et la forme des équipes se brise.

« C’est un peu ce qui nous est arrivé contre la Nouvelle-Angleterre. Ils ont marqué et on s’est affaissés en partie à cause d’un trop grand nombre d’erreurs et en partie en raison des conditions de jeu. »

En touche

LES LIGUES VONT DÉCIDER

Cette saison, la FIFA a autorisé cinq changements par match plutôt que trois comme c’est la règle, mais le corps qui gère le soccer mondial a indiqué que la mesure sera maintenue jusqu’au 31 juillet 2021. Cette décision ne fait pas l’affaire des puristes, mais la FIFA n’entend pas imposer le changement. Chaque ligue pourra décider d’appliquer la mesure ou de revenir à l’usage habituel de trois changements par match.

ENTRE PHILLY ET ORLANDO

Le tournoi n’est vieux que d’une semaine, mais on connaît déjà les deux équipes qui vont sortir du groupe A puisqu’Orlando et Philadelphie ont chacun deux victoires. Les deux équipes vont se disputer la première place du groupe lors de leur affrontement, lundi prochain.

Si on s’attendait à voir Miami, une équipe d’expansion, au dernier rang avec deux défaites, disons que c’est une surprise de plutôt y voir New York City FC, un des favoris pour rafler les honneurs du tournoi. Les New-Yorkais ont aussi deux défaites, mais présentent un différentiel de -3 contre -2 pour l’Inter Miami.

PAS DE TESTS POSITIFS

La première semaine a été difficile pour la MLS avec les désistements de Dallas et Nashville de même qu’avec des faux positifs chez le Toronto FC et le D.C. United, mais les choses se sont replacées. Lors de la dernière ronde de tests menée en début de semaine (12, 13 juillet), aucun nouveau cas n’a été déclaré. Selon les informations fournies par la ligue, 1227 individus ont été testés pour un total de 1519 tests et aucun résultat positif n’a été rapporté.

DE LA TENSION

Le double report du match entre le Toronto FC et le D.C. United a créé beaucoup de tension. Les joueurs de D.C. ont particulièrement été agacés par le fait que les Torontois ne se soient pas présentés pour la rencontre dimanche. Elle a ensuite été reportée à lundi.

« Nous avons eu l’impression qu’ils ne nous ont pas respectés, a confié Frédéric Brillant à ESPN. Nous avons attendu à deux reprises et ils ne se sont pas présentés. « Avant même le début du match, il y avait de la tension entre eux et nous et à la fin, ils étaient frustrés parce que nous sommes revenus au pointage. »

Pour la petite histoire, Toronto a pris les devants 2 à 0, mais D.C. est revenu avec deux buts en fin de match malgré un homme en moins, et la rencontre s’est terminée par un attroupement.

DU RESPECT POUR COLUMBUS

Le Crew de Columbus a fait un énoncé assez impressionnant lors de son premier match en aplatissant le FC Cincinnati par l’écrasante marque de 4 à 0. L’équipe de la capitale de l’Ohio est très bien équilibrée et n’a pas de réelle faiblesse, ayant de bons éléments à toutes les positions. Ce n’est donc pas étonnant que les Red Bulls de New York, que le Crew affronte jeudi, aient beaucoup de respect pour l’équipe dirigée par Caleb Porter.

« Ils ont amélioré leur effectif en ajoutant de grosses pièces, a indiqué l’entraîneur des “Taureaux”, Chris Armas, au site de la MLS. Je ne les vois pas comme des outsiders, je les vois plutôt comme l’une des équipes favorites. Ils ont une identité, ils savent utiliser le ballon et élargir le terrain. »

– Dave Lévesque