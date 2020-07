Porter le masque sans s’y habituer

Le port du masque sera obligatoire samedi dans les lieux publics fermés. C’était attendu. Et pour peu qu’on prenne la COVID-19 au sérieux, ce qui devrait être le cas, c’est nécessaire. Le prix économique, social et psychologique à payer pour un nouveau confinement massif serait insensé.

La flambée des infections à la suite de la réouverture des bars et la tenue de fêtes privées nous rappelle que quelques sottises à grande échelle pourraient gâcher les efforts des derniers mois. Il suffit de regarder la situation aux États-Unis et en Europe pour se convaincre que cette peur est rationnellement fondée.

Pour sortir de nos terriers, pour retrouver progressivement notre liberté, il faudra, pour un temps, sortir masqué.

Normalité ?

Mais j’insiste : pour un temps.

Il pourrait durer quelques mois, peut-être quelques années, on ne sait pas encore. Mais il ne faudrait pas que le masque devienne la « nouvelle normalité », pour reprendre les mots de Christian Dubé.

Nous vivons en ce moment une épreuve collective. Elle n’a toutefois de sens qu’à condition d’imaginer le jour où nous en sortirons.

Quel est l’argument principal de ceux qui s’opposent au masque obligatoire ? Ils soutiennent que les libertés suspendues par les gouvernements dans des situations de crise sont rarement rétablies une fois la crise terminée.

Dans le cas présent, la crise sanitaire serait instrumentalisée par le pouvoir, et plus particulièrement par le pouvoir sanitaire, pour étendre son emprise sur la société et l’habituer à une forme nouvelle d’asservissement.

Il y a dans ce discours des éléments valables et d’autres qui relèvent d’une vision quasi paranoïaque de la société.

Il n’est pas faux de dire que l’État a toujours tendance à vouloir encadrer nos existences et à les soumettre aux plans de ses technocrates, qu’ils portent le sarrau ou la cravate.

Il n’est pas faux de dire qu’il a tendance à se croire systématiquement supérieur au bon sens des « gens ordinaires », ce qui semble justifier son étalement bureaucratique.

Il est tout aussi vrai qu’il a tendance à infantiliser la population, au point de lui dire quoi penser. Au nom de la santé publique, il se mêle de nos menus, au nom du vivre-ensemble et de la lutte contre les « préjugés », il nous dit quoi rêver, quoi aimer et quels mots utiliser.

Se méfier de l’État est une attitude rationnelle. Le croire machiavélique et étranger au bien commun ne l’est pas.

Méfiance

La crise actuelle n’est pas imaginaire. Elle n’a rien à voir avec un complot. Il suffirait que le virus se répande pour que le système de santé soit à nouveau débordé, que les scènes d’horreur se multiplient et que la société soit paralysée.

Dans les circonstances, il y a quelque chose d’aberrant à voir certains présenter leur refus de porter le masque comme un droit fondamental. Comment ne pas y voir une manifestation d’un individualisme extrême devenu pathologique ?

On ne vit pas de la même manière en temps de paix et en temps de guerre. Et nous sommes en temps de guerre sanitaire.