Prix Polaris: Deux Québécois, mais pas de franco, dans la courte liste

Pour la première fois depuis 2017, aucun artiste francophone n’est arrivé à se tailler une place sur la courte liste du prix Polaris, qui récompense le meilleur album canadien de la dernière année.

Après s’être faufilés dans la longue liste de 40 albums dévoilés le mois passé, Marie-Pierre Arthur, Corridor, Louis-Jean Cormier, P’tit Belliveau, Chocolat et Zen Bamboo n’ont pu imiter Les Louanges (2019) et Hubert Lenoir (2018) et atteindre l’étape ultime du prix Polaris.

Deux artistes québécois anglophones comptent parmi les dix finalistes. Quatre ans après avoir raflé le prix avec son album, Kaytranada pourra récidiver avec son plus récent, Bubba, alors que la rappeuse transgenre Backxwash place God Has Nothing To Do With This Leave Him Out Of It dans la courte liste.

Outre Kaytranada, Caribou et Lida Pimienta vise un second prix Polaris.

Les finalistes

Backxwash, God Has Nothing To Do With This Leave Him Out Of It

Caribou, Suddenly

Junia-T, Studio Monk

Kaytranada, Bubba

nêhiyawak, nipiy

Pantayo, Pantayo

Lido Pimienta, Miss Colombia

Jessie Reyez, Before Love Came To Kill Us

U.S. Girls, Heavy Light

Witch Prophet, DNA Activation