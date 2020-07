Rousseau réclame la fusion des projets de tramway et de 3e lien

Le conseiller de Démocratie Québec, Jean Rousseau, a écrit au premier ministre pour demander la fusion des projets de tramway et de troisième lien.

Le conseiller de Cap-aux-Diamants a envoyé une missive à François Legault dans laquelle il prend position pour l'arrimage des deux projets.

«Je m’adresse à vous, M. le Premier Ministre, pour que le gouvernement du Québec procède à la fusion des deux projets de transport collectif que sont le tramway et le 3e lien sous-fluvial. Pour y parvenir, je vous suggère la fusion des deux bureaux de projet», écrit-il.

Photo courtoisie

Il se dit d'accord également avec la réalisation de la nouvelle étude d'achalandage que la CAQ a choisi de mettre en branle pour évaluer l'impact du troisième lien sur le réseau structurant de l'administration Labeaume.

«Cela manifesterait à tous la nécessité d’une intégration des deux projets. De plus, la hausse explosive des coûts du tramway, de l’ordre de 700 millions $, et des scénarios qui amputeraient le tracé du tramway montrent la nécessité de trouver des économies d’échelle en visant un maillage des deux projets. »

Il réitère l'importance pour lui d'intégrer les deux société de transports de Québec et Lévis afin d'éviter d'opposer la rive-nord et la rive-sud, ainsi que la nécessité de faire passer un métro souterrain dans le tunnel qui reliera les deux villes et d'en exclure les voitures.

Il propose qu'une éventuelle société régionale de transport soit à la tête d'un futur réseau intégré, qui comprendrait aussi deux lignes de trambus est-ouest à Québec et Lévis.