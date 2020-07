Services sans fil mobiles: un rapport évoque de «conséquences importantes»

OTTAWA – Forcer les géants des télécoms comme Bell, Rogers et Telus à donner un accès à leurs installations aux plus petits concurrents comme les exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV) aura une incidence négative sur les recettes fiscales en plus de causer la perte de 94 000 emplois dans tous les secteurs.

C’est ce qu’indique un rapport de la firme PwC publié mercredi par l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS).

Ainsi, si le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) allait de l’avant avec sa volonté de modifier le cadre réglementaire pour les services sans fil mobiles au Canada, afin de réduire les prix des forfaits sans fil, les répercussions pourraient être désastreuses, souligne-t-on.

L’étude note que l'industrie du sans-fil a contribué à hauteur de 48 milliards $ au PIB du Canada en 2018 et que les exploitants d'infrastructures ont investi plus de 70 milliards $ dans la construction des réseaux sans fil au pays.

En plus des pertes d’emplois, on évoque un recul d'environ 2,5 milliards $ de recettes fiscales de l'État et un écart qui se creuserait davantage entre les milieux urbain et rural si le CRTC y allait d’une telle obligation pour les gros fournisseurs de services sans fil de donner un accès à des prix réduits aux ERMV.

Or, déplore-t-on, contrairement aux gros, les ERMV sont des exploitants qui ne font aucun investissement pour construire leurs propres infrastructures.

Si le scénario évoqué est retenu, PwC estime qu’il entraînerait des coupes annuelles d'environ 5 milliards $ dans les dépenses d'exploitation et de 3 milliards $ dans les dépenses en capital au cours des cinq prochaines années. Et tout ça se ferait dans un contexte où il faut se relever des importantes pertes d'emplois et d'une contraction de l'économie en raison de la pandémie.

«Le moment est vraiment mal choisi pour mettre en place des mesures réglementaires qui viendraient ralentir l'investissement», a déclaré Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'ACTS.

«Ultimement, ce seront les Canadiens et notre économie nationale qui seront les victimes de ces effets cumulés, a-t-il ajouté. Le Canada doit déjà composer avec la perte de millions d'emplois et avec la perspective d'un recul de l'économie de près de 6,8 %. Nous devons stimuler l'investissement à long terme et la croissance économique, plutôt que de les asphyxier.»