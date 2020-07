Weber de retour mais encore des absents

Le capitaine Shea Weber était de retour à l'entraînement avec ses coéquipiers, mercredi à Brossard, tandis que Xavier Ouellet et Brett Kulak demeuraient absents.

Il s'agit de la troisième journée du camp d'entraînement du Canadien de Montréal qui s'est amorcé lundi.

Mardi, Weber a fait des exercices en solo, mais il ne s'entraînait pas avec ses coéquipiers.

En raison de la nouvelle politique de la Ligue nationale de hockey (LNH) concernant les blessures, on ne connaît pas la raison des absences de Ouellet et de Kulak. Avant le début du camp, le site The Athletic faisait mention de plusieurs cas positifs au coronavirus au sein de l'équipe, avant de rapporter que certains d'entre eux se sont avérés de faux positifs.