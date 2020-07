NADEAU BERNIER, Germaine Blais



À l'Hôpital de Montmagny, le 30 mai 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Germaine Blais épouse en 1ères noces de feu Joachim Nadeau et en 2es noces de feu Joseph Bernier. Elle était la fille de feu Ovide Blais et de feu Gérardine Tanguay. Elle demeurait à St-Paul-de-Montminy, autrefois de Ste-Apolline-de-Patton, comté Montmagny.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denise Nadeau (Raynald Lapointe), Colette Nadeau, Noëlla Nadeau (Jean-Yves Bernier), Ghislaine Nadeau (Jean-Claude Langevin), Raymond Nadeau (Diane Lapointe), Monique Nadeau (Paul-André Thibault), Réjean Nadeau (Diane Guillemette), Johanne Nadeau (Normand Poulin), Guy Bernier (Karine Langlois), Gilles Bernier, Serge Bernier (Isabelle Plourde), Jules Bernier (Sandra Lachance); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Rosanne (feu Emile Therrien), Hélène (feu Joseph Couture), Gaston (Solange Nadeau) et Jeannine (feu Jean-Baptiste Couture, Raynald Bernard). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Blais, Nadeau et Bernier, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci au Dre Brochu et à tout le personnel des soins palliatifs du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny, ainsi qu'au personnel et ami(e)s des Habitations du Button de St-Paul-de-Montminy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à la