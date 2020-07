DROLET, Jean-Claude



Aux Jardins du Haut-Saint-Laurent, le 15 juin 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Claude Drolet, fils de feu Charles Drolet et de feu Alberta Hamel, fondateur de J.C. Drolet Inc., il demeurait à L'Ancienne-Lorette. Il laisse dans le deuil ses enfants: Marc, Richard (June Brochet) et Julie (Pierre Bordeleau); ses petits- enfants: Kévin (Marie-Ève Lepage), Alex (Marie-Ève Bourgeault), Lauriane (Charles Arsenault), Charles-Anthony et Rosalie; ses frères et sœurs: feu Rita (feu Christophe Turcotte), feu Raymond (Nicole Chantal), Lucille (feu Laurent Beaumont), Gaston (feu Carole Roy), Lucien (Louise Sévigny), Hélène (Denis Bérubé), Carol (Louise Borgia), Marcel (Francine Bernard) et Raynald. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que de nombreux ami(e)s.Les arrangements funéraires ont été laissés aux soins duLa famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel des Jardins du Haut-Saint-Laurent, particulièrement à Dre Julie Lemay, pour leurs bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Drolet. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Québec. (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3).