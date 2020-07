DUCHESNE, Patricia



A l'Hôpital de Ste-Anne de Beaupré, le 21 juin 2020 à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Patricia Duchesne, conjointe de M. Gaétan Giguère et fille de dame Juliette Tremblay et de feu M. René Duchesne. Elle laisse dans le deuil ses fils: Yan (Marilène Dumais) et Frédéric Bouchard (Valérie Delisle); ses petits-enfants: Charlie, William, Édouard et Victor, le fils de son conjoint Claude Giguère; ses frères et sœurs: Michelle (feu Gilbert Dubois), Suzette (feu Germain Dufour), feu Roger (Ginette Chamberland), François (Jocelyne Dupéré), Jean (Marie-Paule Thomassin), Renée (Antoine Girard), Germain (Michelle Thibault) et Danielle (Gervais Gaudrault). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giguère, ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.de 12h à 14h