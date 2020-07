THIBAULT, Réal



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 13 juillet 2020, à l'âge de 68 ans et 11 mois, est décédé monsieur Réal Thibault, époux de madame Ginette Béland, fils de feu monsieur Armand Thibault et de feu madame Anna Bouffard. Il demeurait à St-Basile. En raison des circonstances, une liturgie de la Parole se tiendra dans l'intimité de la famille auMonsieur Thibault laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils: Michel et Simon. Il était le frère et le beau-frère de: André, feu Denise (Réjean Godbout), feu Adrien, Maurice (Johanne Therrien), Jean-Pierre (Carole Richard), feu Claude (Chantale Bilodeau), Hervé (Esther Duchesneau), Rémi (Johanne Duchesneau), Mireille, Martin (Danielle Desjardins), Conrad (Josée Beaudoin), Danny (Christian Bisson); feu André Béland (Lucie Thibault). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, On, M4P 9Z9, www.coeuretavc.ca