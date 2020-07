CARON, René



À l'Hôpital de Montmagny, le 1er juillet 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur René Caron, fils de feu dame Germaine Paquet et de feu monsieur Henri-Louis Caron. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Il était le frère de: feu Marcel (feu Rachel Ouellet), feu Colette (feu Guy Michaud), feu Jeannine (feu André St-Pierre), feu Gilberte (feu Laurent Gervais), Jean-Claude, Jacques, Pauline (Guy Millette), André (Lise Langlois), Louise (Michel Guimont), Michel (Sylvie Blais) et Angèle (André Hudon). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070 rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1 https://pq.poumon.ca/faire-un-don/. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairede 9h30 à 11h30.Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial " au bord de l'eau ".