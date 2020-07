LAROCHELLE, Gérard



Papa, nous t'aimons tant, repose en paix et veille sur nous.C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Gérard Larochelle, survenu au CHSLD Sainte-Marie, le 25 juin 2020, à l'âge de 71 ans. Il était l'époux de dame Lisette Lehoux, fils de feu Émile Larochelle et de feu Armandine Roy. Copropriétaire du Garage Émile Larochelle, il demeurait à Saint-Isidore.et de là au cimetière paroissial.vendredi, le 17 juillet, de 19h à 21h, samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction de la célébration a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Claudia (Charles Perreault), François (Jocelyne Sirois), Catherine (Richard Doyon) et ses petits-enfants: Olivia et Mireille, Flavie, Adèle et Romane, Clara, Émile et Rosemarie. Il était le frère de Marguerite (feu Charles Guay), Lucienne (Rémi Bellemare), Armand (Odette Allen), feu Nicole, Yolande (Laurent Bédard), feu Lorraine (Yvon Brochu) et Réjean (Lyne Giguère). Il était le beau-frère de Armand (Lorraine Berthiaume), Ginette (Marcel Grenier), Marcel (Andrée Drapeau), Richard (Ginette Lessard), Germain (Claire Ouellet) et feu Danielle. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Sainte-Marie pour l'excellence de ses soins et son dévouement exceptionnel. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Isidore.