TANGUAY, Gervais



Au CHSLD Le Faubourg, le 18 mai 2020, à l'âge de 86 ans 10 mois, est décédé monsieur Gervais Tanguay, époux de dame Rachel Tanguay. Il était le fils de feu dame Anna Lessard et de feu monsieur Alfred Tanguay. Il demeurait à la Résidence Place Alexandra, Québec.Outre son épouse Rachel, il laisse dans le deuil ses enfants : feu Bruno (feu Line Lejeune et leurs enfants : Raphaëlla, Tehila, Iris), Louise (Eric Frippiat et leur fils Thierry), Bernard (Marie-Claude Simard et leurs enfants : Israël, David, Simon), Stéphane (feu Sylvie Doyon et leurs enfants : Jessy et Tommy); ses arrière-petits-enfants; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs : Fernande (feu Herménégile Lacasse), Lucien (Jeannine Rioux), sœur Ange-Aimée, Donald (Lise Tremblay), feu Marcelin Tanguay (Jeannine Fouchon); de la famille de Rachel Tanguay : feu Claude (Solange Lapointe), Cécile (feu Paul Ferland), Rosaire (Florence Métivier), Rock (Claudette Nadeau), Yvon (Denise Lamarre), Ginette (Réjean Lessard), Jeanne D'Arc (feu Jean-Luc), Yval, ainsi que ses cousins et cousines. Les Funérailles sont sous la direction de :