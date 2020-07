CÔTÉ, Pierrette Léveillée



Au CHUL, Québec, le 19 avril 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Pierrette Léveillée, épouse de monsieur Omer Côté, fille de feu monsieur Lionel Léveillée et de feu madame Mariette Noreau. Elle demeurait à Neuville., à partir de 13 h,au cimetière de Neuville. Madame Léveillée laisse dans le deuil outre son époux, ses filles: Johanne (Jean-François Roy), Isabelle (Patrick Baker) et Claudia (Jean-Claude Poulin); ses petits-enfants: Jennyfer (Martin Caux), Étienne (Geneviève Auger), Joanie, Alexandre (Kimberly Lessard) et William; ses arrière-petits-enfants: Nathan, Mathys et Jakob; ses soeurs, son frère, ses beaux-frères et belles-soeurs: Louise (Feu Gérard St- Gelais), Réjeanne, Carole (Marcel Richard) et Armand; Josette Côté (René Jobin), Yves (feu Marianne Lévesque, Denise Hardy), Louise, feu Rita (Jean-Marie Cantin), Pierre (Michèle Marcotte), Marcel (Diane Rochette), Suzanne (feu Mario Boilard), Lise (André Juneau), Francine (Dominique Prince), Camil (Denise Thibault) et Claire (Pierre Germain); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du CHUL, particulièrement à Mélanie Pelletier pour l'attention particulière et les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.org