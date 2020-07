LAFLAMME, Monique



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Monique Laflamme qui nous a quittés le 11 juillet 2020, à l'âge de 87 ans. Elle demeurait à Lévis, secteur Lauzon. Elle repose maintenant auprès de ses parents Omer Laflamme et Marie-Anna Boulet, et de ses frères Gaston, Jean-Marie, Fernand et Marc. Elle laisse dans le deuil sa fille Michèle Laflamme (Lise Gonthier); ses frères et sœurs: Jeannine (feu Claude Ouellet), Marcelle, Roger (Andrée Blais) et Nicole. Trois générations de neveux et nièces, principalement certaines de qui elle était très proche, les filles de Lise ainsi que de nombreux cousins, cousines et amis, sont aussi en deuil. Un merci spécial à l'équipe des soins palliatifs et au Dr Melissa Deschênes, qui lui ont permis de partir dans la dignité et la sérénité. De sincères remerciements au Dr Hélène Marchand qui l'a particulièrement bien accompagnée tout au long de sa maladie en étant à l'écoute et disponible et ce pendant plusieurs années. Des dons peuvent être fait à la Fondation canadienne des maladies du rein 2300 boul. René Lévesque ouest. https://rein.ca/ La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 12h.suivi de l'inhumation au cimetière Mont-Marie, secteur Lauzon.