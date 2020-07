LANGLOIS, Paul-Émile



À son domicile, le 3 juillet 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Paul-Émile Langlois, époux de dame Denise Thériault. Il était le fils de feu monsieur Langlois Albert et de feu dame Rose-Aimée Martel. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise Thériault; ses enfants : Mario Langlois (Christiane Bisson), Manon Langlois (feu Yves Marcotte) (Tony Tremblay); ses petits-enfants : Samuel, Audréanne, Marie-Soleil, Mathieu; ses frères et sœurs, Roland Langlois (Denise Kirouac), Lucille Langlois (Yves Picard). Aussi, ses demi-frères et demi-sœurs de la famille Langlais: Jean-Yves (Réjeanne Girard), Madeleine (Réjean Barrette), Denis (Doris Grondin), Cécile, Céline (Michel Bellemare), Hélène (Albert Girard); ses beaux-frères et belles-sœurs famille Thériault: Jacques (Huguette Gingras), Lisette (feu Richard Lemelin), Jean (Pauline Martin), Nicole (Raymond Gaulin) et Diane (Jean Brunet), feu Rita (feu Fernand Nadeau), feu Gilles (Jeannot Cloutier), feu Michel (feu Denise St-Germain), feu Pierre (feu Huguette Mathieu). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Diabétiques de Québec, Association les Diabétiques de Québec, 180-979, de Bourgogne, Québec (Qc), G1W 2L4, tél. :418-656-6241.