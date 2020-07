ROUILLARD, Rosaire



Au C.H.S.L.D. de St-Fabien-de-Panet, le 6 juillet 2020 à l'âge de 92 ans est décédé M. Rosaire Rouillard. Il demeurait à Montmagny et était originaire de St-Fabien-de-Panet. La famille recevra les condoléances à la :Il laisse dans le deuil ses enfants : Line (Denis Thibault), Sylvie (Christian Bernard), Guy (Jacynthe Giroux); ses petits-enfants : Lindy Rouillard (Philippe Bégin), Vicky et Joannie Thibault (Mathieu Belzile), Guillaume Bernard (Myriam Jean), Catherine Bernard (Vincent Morin), Pierre-Antoine Bernard (Emilie Roy St-Pierre); ses arrière-petits-enfants : Emma, Ellie et Jacob Bégin; Mattéo Thibault Hunter, Elliott Belzile; Il était le frère de : feu Adrien, feu Cécile (feu Alydor Lacroix), feu Lucie (feu Oliva Lachance), Rita (feu Léopold Lachance), feu Maurice; il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille remercie toute l'équipe du C.H.S.L.D. de St-Fabien-de-Panet pour la qualité de leurs soins, leur dignité et leur respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d'espoir, 10 rue Alphonse, St-Fabien-de-Panet, Qc G0R 2J0, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.