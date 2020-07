ROBERGE, Denise Huot



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 juillet 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée paisiblement entourée de l'amour des siens, madame Denise H. Roberge, épouse de monsieur Jean Roberge et fille de feu monsieur Jules Huot et de feu madame Albertine Boutin. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son époux bien-aimé, elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Denise Nadeau), François (Isabelle Gagné) et Julie (Steve Lambert); ses petits-enfants: Fabien, Léa, Laura, Vincent, Léandra, Imka, Naomi et Tanahel; son arrière-petit-fils Loucas; ses frères et soeurs: feu Marcel (feu Mariette Gagnon),Thérèse (Raymond Patry), feu Maurice (feu Fernande Lemelin), feu René (Thérèse St-Hilaire), feu Raymond (Lina St-Hilaire), Hélène, Suzanne (feu Charles Legendre), Ghyslaine (feu Raymond Côté, Fernand Crépeau), feu Jacques (Dorys Novak), feu Michel et André (Louise Blackburn); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roberge: feu Darquise, feu Jacques (Lina Roberge), Michel (Marianne Mause), Louise (feu Rosaire Beaudoin), Yvon (Jacqueline Viens), Gilles, Francine, feu Pauline, Diane (François Vincent) et André (Lise Roberge); ainsi que sa tante Charlotte, deux cousins, feu Marcel, Denys et plusieurs nièces, neveux et ami(e)s. Un remerciement tout spécial au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation Terry Fox (https://terryfox.org/fr/). La famille vous accueillera auà compter de 13h.