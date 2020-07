CARON, Jeannette Bilodeau



À la résidence Villa Mon Repos, le 3 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Jeannette Bilodeau, épouse de feu monsieur Bertrand Caron. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Line Caron, Mario Caron (France Gagné), Manon Caron et Stéphane Caron (Brigitte Thibault); ses petits-enfants: Nathalie Giguère, Sébastien Giguère, Olivier Caron, Samuel Caron, Jessica Caron et Christopher Caron; ses arrière- petits-enfants; sa soeur Gisèle Bilodeau (Sandy Dassylva); ainsi que ses neveux, nièces, les membres de la famille Caron, ses autres parents et ami(e)s. Sincères remreciements au personnel de la résidence Villa Mon Repos pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/).