MORIN, Rolande



À l'hôpital du Saint-Sacrement, Québec, le 30 juin 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Rolande Morin, épouse de feu monsieur Pierre-Gaston Emond. Née à St-Luc de Bellechasse, le 26 octobre 1932, elle était la fille de feu dame Rose-Aimée Fortin et de feu monsieur Amédée Morin. Elle demeurait à Québec.Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àde 14 h à 15 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Alicia (feu Aimée Bourget), feu Rosaire (feu Laurence Rouleau), feu Noëlla (feu Adrien Poulin), feu Julia (feu Oscar Gagnon), feu Dorilla (feu Gérard Beaulieu), feu Robert (Lauriane Larochelle), feu Yvette (feu Victor Jolin), feu Émile (feu Rita Noël), feu Lucille (feu Florian Jolin), feu Rose-Ilda (feu Adrien Racine), Jeannine (feu Émile Noël, feu Gérard Tremblay); ses belles-sœurs Ghislaine Emond et Jeanne d'Arc Emond; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier le personnel de l'Hôpital St- Sacrement qui a contribué à son bien-être dans les dernières heures de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Les funérailles sont sous la direction de